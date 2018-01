Presó incomunicada i sense fiança per a 'El Chicle' per la mort de Diana Quer

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Ribeira, en funcions de guàrdia, ha decretat aquest dilluns presó provisional incomunicada i sense fiança per a José Enrique Abuín, «El Chicle» com a sospitós d'haver acabat amb la vida de Diana Quer i l'intent de rapte el dilluns passat d'una jove a Boiro.

La jutge ha acordat el seu ingrés a la presó per entendre que hi ha risc de fuga i de reiteració delictiva, així com per evitar l'ocultació, alteració o destrucció de proves. A l'investigat, que es va acollir al seu dret a no declarar, li consten antecedents judicials contra la seguretat viària i contra la salut pública.

Se li investiga per un delicte de detenció il·legal i un homicidi dolós en el cas de Diana Quer. Tot això, indica la jutge, "amb la provisionalitat pròpia del moment processal" i sense perjudici que l'avanç de la investigació pugui permetre altres qualificacions més greus, com la d'assassinat.

La incomunicació s'adopta a petició del Ministeri Fiscal a causa del "elevat risc de destrucció de fonts de prova per part de l'investigat, i en particular, que aquest pretengui influir en la declaració dels testimonis dels fets, el que podria frustrar el bon fi de la investigació ".

Pel que fa al cadàver trobat, l'informe preliminar de l'autòpsia indica que es tracta d'una dona probablement d'entre 18 i 20 anys, de cabell llarg i fosc. La causa de la mort es troba "a estudi", no s'han trobat signes de violència però sí indicis clars de criminalitat.