Desenes de conductors queden atrapats per la neu a Segòvia

Equips de primera intervenció de la Unitat Militar d'Emergències de Lleó i Madrid s'han hagut de desplaçar aquesta matinada al tram de l'AP-6 entre Segòvia i la Comunitat de Madrid per a col·laborar, juntament amb la Guàrdia Civil de Trànsit, al rescat de els vehicles que han quedat atrapats, segons informa el director de la Direcció General de Trànsit, Gregorio Serrano, a través del seu compte a twitter.



Les unitats s'han desplaçat amb màquines llevaneu, mitjans de cadenes per rescat i 'tot terrenys' per a transport de persones. Es va començar a netejar la N-VI a l'alçada de Sant Rafael per poder treure els vehicles de l'AP-6.





La @UMEgob se encuentra trabajando en estos momentos entre los kms 66 a 70 de la AP-6. La @guardiacivil de Tráfico también está sacando vehículos en esa zona. pic.twitter.com/dc6INNKK3k — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 7 de enero de 2018

Problemes en altres punts

En l'A-6, entre el quilòmetre 40 i el 110, en ambdós sentits, hi ha nivell groc, de manera que els camions i articulats no poden circular. La pitjor part se l'ha portat en aquesta zona l'AP-6, però en la província de Segòvia, on diversos accidents han impedit l'accés a les màquines llevaneus i molts conductors s'han quedat atrapats, entre ells, madrilenys que venien de celebrar el dia de Reis, com han manifestat molts usuaris a les xarxes socials.En aquesta via de peatge, d'Iberpistas, que ha estat tallada durant hores, ha estat necessària la intervenció de la UME, on el Primer Batalló d'Intervenció d'Emergències (BIEM1) amben els dos sentits. D'altra banda, 113 efectius del Cinquè Batalló han col·laborat en el rescat de vehicles al quilòmetre 95, direcció Madrid.D'altra banda, ja a Madrid, en la M-601 hi ha nivell groc i entre els punts quilomètrics 18 i 20 estan prohibits els camions i articulats. A la M-604, entre el 30 i 41,8, en ambdós sentits, tampoc poden circular els autobusos i són necessàries les cadenes o pneumàtics d'hivern.Finalment, a la N-VI, entre el 51 i 56,7, en ambdós sentits, les nevades tampoc permeten la circulació de camions, articulats i autobusos i són obligatòries les cadenes.