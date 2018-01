L'autòpsia de Diana Quer confirma que la jove va morir estrangulada

L'autòpsia efectuada al cadàver de Diana Quer ha confirmat que va morir asfixiada per estrangulament, tot i que els experts forenses encara no han pogut especificar si es va produir una agressió sexual perquè estan esperant els resultats de les anàlisis complementàries. Amb aquest informe preliminar, que ha estat posat a disposició de les parts per part del Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira (la Corunya), es rebat la versió de l'atropellament oferta José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle.

Per part seva, la Unitat Central Operativa (UCO) i la Policia Judicial van escorcollar durant més de quatre hores la nau de Assdos, a Rianxo, en la qual el 31 de desembre passat va aparèixer el cos de Diana Quer després que El Chicle portés els investigadors fins a aquest punt. La inspecció ocular, que va ser sol·licitada per l'acusació particular que exerceixen els pares de la jove madrilenya i que representa l'advocat Ricardo Pérez Lama, es va allargar durant cinc hores.

En els registres, en què va participar el jutge que instrueix la causa, Félix Isaac Alonso, van intervenir tres gossos de la Unitat Central de Madrid, que van inspeccionar tota la nau per trobar possibles restes biològiques. Així, els agents van recollir mostres en els punts que els tres animals van marcar i que ara han de ser analitzades.

La família de la jove madrilenya va agrair, a través d'un comunicat, la feina dels agents i dels ciutadans que van col·laborar en la seva recerca, alhora que van expressar la seva solidaritat amb «les famílies dels desapareguts que encara no han trobat els seus éssers estimats».

«En un dia com avui, en què amb tant dolor acomiadem Diana, volem fer públic de nou el nostre agraïment a tantes persones que ens han acompanyat en aquests llargs i tristos mesos», van destacar en el dia en què van enterrar les restes mortals de la jove.