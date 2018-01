El govern dels EUA, obligat a tancar per la falta d'acord en immigració

El Govern federal dels Estats Units està immers des del divendres a la mitjanit en un tancament parcial després que la votació per aprovar el projecte de finançament a curt termini fracassés en el Senat per la falta d´acord entre demòcrates i republicans. És la primera vegada des del 2013 que es produeix el temut shutdown.

Es tracta de la primera vegada que una Administració republicana amb majoria al Congrés –tant a la Cambra de Representants com al Senat– es veu obligada a tancar. De fet, el Congrés ja va aprovar aquest dijous els pressupostos amb 230 vots a favor i 197 en contra, però finalment el Senat els ha tombat, obligant l´imminent tancament del govern.

Per donar llum verd als pressupostos que haguessin evitat el tancament eren necessaris 60 vots a favor, la qual cosa situava en deu el nombre de vots demòcrates necessaris per aprovar el projecte republicà.

El recompte de la votació es va tancar amb 49 vots contraris i 50 a favor, dels quals cinc són demòcrates (Joe Donnelly, Heidi Heitkamp, Doug Jones, Joe Manghin i Claire McCaskill). Per la seva part, els senadors republicans Jeff Flake, Lindsay Graham, Mike Lee i Rand Paul van votar en contra de la proposta, segons va informar el diari local The New York Times.

L´aprovació d´un pressupost a curt termini fins al 16 de febrer, que va aconseguir el vistiplau de la Cambra de Representants aquest mateix dijous, era clau per evitar el tancament del Govern del president Donald Trump.

Republicans i demòcrates han estat negociant durant els últims dies la que seria la quarta pròrroga temporal del finançament des que va començar l´actual exercici fiscal, a l´octubre de 2017.

Encallats en política migratòria

Un dels punts més controvertits de les negociacions gira entorn de la reforma migratòria. Trump havia ofert la protecció dels anomenats dreamers –els prop de 800.000 immigrants que van arribar de forma il·legal al país sent nens– a canvi que es financés el mur de Mèxic amb 18.000 milions de dòlars. La proposta ha sigut el principal escull en les negociacions.

Després de la votació de divendres a última hora, la Casa Blanca ha indicat en un comunicat que no negociarà l´estatus dels dreamers «mentre els demòcrates utilitzen els ciutadans legals d´Estats Units com a ostatges per aconseguir les seves temeràries demandes». Així mateix, l´Administració ha asseverat que reprendrà les converses sobre la reforma migratòria «quan els demòcrates comencin a pagar a les Forces Armades» nord-americanes.

El secretari de Defensa, James Mattis, assegur que el tancament del govern del divendres afectarà els desplegaments militars, entre ells les operacions d´entrenament, manteniment i intel·ligència. «Les nostres activitats de manteniment probablement es tancaran. Més del 50 per cent, en total, dels meus treballadors seran suspesos Fem moltes operacions d´intel·ligència a tot el món i costen diners. Òbviament això s´aturarà», ha assenyalat Mattis. No obstant això, el Departament de Defensa ha informat que un tancament no afectaria els militars nord-americans a Afganistan ni les seves operacions contra milicians islamistes a l´Iraq i Síria.

El president Donald Trump responsabilitza els demòcrates de la paralització del Govern federal. «Podrien haver tancat fàcilment un acord però van decidir jugar a la política de tancar el Govern», va dir el mandatari. L´aturada del govern s´ha produït en l´aniversari del primer any de Trump com a president dels Estats Units.

Per la seva banda, el líder de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, va carregar contra el president. «Ningú més que ell en té la culpa i aquesta ha de pesar sobre les seves espatlles. El tancament serà una mostra del caos que ha portat al Govern. Ens ha separat», va afirmar.

Els antecedents

Aquesta és la segona vegada en els últims cinc anys que el govern es veu obligat a tancar. Ara és Trump, però l´octubre del 2013 va ser Barack Obama. Aleshores va durar més de dues setmanes i més de 800.000 treballadors federals van ser suspesos de sou i feina. Són els considerats «no essencials». Es van tancar museus i parcs nacionals i es van cancel·lar tractaments experimentals en els centres mèdics d´investigació federals.

Algunes atraccions turístiques i culturals ja han hagut d´anunciar el tancament, com és el cas de l´Estàtua de la Llibertat.