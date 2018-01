Amplien fins als 12 anys la pena de presó per a Lula per corrupció

Els tres jutges d'un tribunal d'apel·lacions del Brasil van votar de forma unànime a favor de mantenir la condemna per corrupció contra l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva i van acordar ampliar la pena de presó a més de dotze anys, el que indirectament suposa un cop per a les aspiracions de l'antic mandatari de tornar a la Presidència.

Els tres magistrats que conformen el Tribunal Federal de la Quarta Regió del Brasil, amb seu a la ciutat de Porto Alegre, havien de pronunciar-se sobre la condemna dictada el 13 de juliol de 2017 pel jutge federal Sergio Moro, en les mans del qual recau la macrocausa de Petrobras, on s'investiga una xarxa de cobrament de suborns a canvi de sucosos contractes de la petroliera estatal.

Els magistrats Pedro Gebran, Leandro Paulsen i Victor Laus finalment es van mostrar a favor de mantenir les acusacions contra Lula i fins i tot van acordar ampliar la pena de presó fins als dotze anys i un mes -respecte els nou anys i mig dictats per Moro-.

Moro va condemnar Lula per blanqueig de capitals i corrupció passiva en considerar provat que el mandatari va rebre un tríplex de luxe a Sao Paulo com a pagament de la constructora brasilera OAS als seus favors polítics. Lula sempre ha negat que fos un suborn, assegurant que va ser una inversió familiar.

De fet, l'expresident havia dit a Twitter abans de conèixer la decisió del tribunal d'apel·lacions que estava «extremadament tranquil», assegurant que no va cometre «cap delicte». Per a Lula, «l'únic que pot passar és que diguin que Moro es va equivocar», quecom que no va ser així.