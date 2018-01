Un accident de tren causa tres morts i més de 100 ferits a Itàlia

Tres persones van morir i 110 van resultar ferides, 10 d'elles en estat molt greu, després de descarrilar un tren de passatgers quan circulava per la província de Milà, al nord d'Itàlia. Deu dels ferits es troben en estat molt greu, 20 tenen ferides moderades i altres 80 presenten lesions lleus. El tren pertany a la companyia Trenord i circulava entre els municipis de Segrate i Pioltello quan va descarrilar. Fins al lloc del sinistre es van traslladar diverses ambulàncies, efectius dels bombers i agents del cos de Carabinieri.

Les tres persones que van perdre la vida a l'accident són tres dones que van morir a l'acte. Van ser identificades com a Peirangela Tadini, de 51 anys, Giuseppina Pirri, de 39, i Ida Maddalena Milanesi, de 61. Segons les primeres investigacions, el sinistre hauria tingut el seu origen en un desperfecte en un dels rails de la via, el que va provocar que dos vagons descarrilessin quan el comboi circulava a uns 100 quilòmetres per hora.

Diverses persones van quedar atrapades a l'interior dels vagons del tren, de manera que els bombers van haver de treballar de valent per intentar alliberar-les. Els dos primers vagons del comboi van passar pel canvi però els següents no ho van aconseguir, el que va provocar la sortida de la via.

Gianmarco, un jove de 25 anys que viatjava a bord del tren, va explicar que van notar que el comboi tremolava durant uns minuts fins que va acabar descarrilant. «Poc abans de Pioltello el tren va començar a tremolar. Hem entès que passaria alguna cosa», va assenyalar. «El tren era ple perquè a Treviglio entren moltes persones. Ha tremolat durant uns tres o quatre minuts i després ha patit un cop. Un vagó s'havia deixat anar», va relatar. La companyia operadora del tren, Trenord, va informar que es va suspendre el servei a la zona per «un incident» tècnic i el seu missatge va provocar indignació a molts usuaris.