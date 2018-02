Rivera: «El cas PP no té fi, és un partit que es descompon per la corrupció»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que la declaració del cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, al Congrés, confirma que el PP es va finançar il·legalment a través de comissions il·legals. «El cas PP no té fi, és un partit que es descompon per la corrupció», va assenyalar. El líder de la formació taronja considera que Correa «ha confirmat que les mossegades no són exclusives dels senyors Pujol i que el senyor Rajoy i el PP han tingut mecanismes de finançament il·legal».

Segons va indicar, Rajoy «porta molts anys al capdavant del Govern» i «totes les proves apunten que el PP s'ha finançat de manera irregular i amb diners delictius, de mossegades de diners públics», fet que li sembla «d'una gravetat extrema». Rivera va acusar els populars d'intentar «silenciar la corrupció» en comptes de combatre-la i va tornar a demanar a Rajoy que reclami a la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada en relació amb la trama Púnica, que abandoni el seu escó.

«Espanya no es mereix un president que tapa la corrupció, mereix un president valent contra la corrupció», ja siguin els casos «dels altres partits o del seu propi», va manifestar, recordant que Cs no donarà suport als Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 mentre el PP no actuï contra Barreiro, en compliment del pacte anticorrupció que va signar amb el partit taronja.

Per part seva, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va fixar les deu iniciatives legislatives que centraran el treball dels seus parlamentaris en els sis propers mesos i que hauran de demostrar que els socialistes s'ocupen de «fer país» davant la paràlisi d'un Govern «buit d'idees» immers en una «guerra freda» amb Cs.

Sánchez va assegurar que una vegada que el PSOE ha evidenciat que sap exercir una «oposició d'Estat» amb el suport al Govern davant del desafiament independentista a Catalunya, ha arribat el temps de posar l'accent en aquells assumptes en què el partit ha de representar «l'esquerra de govern», l'única capaç de «derrotar la dreta».