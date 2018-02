Nikolas Cruz, el retrat de l'autor de la massacre

Nikolas Cruz, el jove de 19 anys detingut per l'assassinat de 17 persones en un institut de Florida, havia participat en una formació paramilitar d'un grup supremacista blanc anomenat República de Florida, ha revelat aquest dijous el seu líder, Jordan Jereb.

"Va estar implicat en algun moment amb la cèl·lula de República de Florida Clearwater", ha assegurat Jereb, en declaracions telefòniques a l'agència de notícies Reuters.

Cruz ha estat imputat per 17 càrrecs d'assassinat pel tiroteig perpetrat dimecres a l'institut Marjory Stoneman Douglas de la ciutat de Parkland. Més de 20 persones van resultar ferides en aquest atac, el tercer amb més víctimes mortals esdevingut en un centre educatiu d'Estats Units.

El jove estava armat amb un fusell d'estil AR-15 i tenia nombrosos recanvis de municions quan va ser envoltat pels efectius en una àrea residencial propera, segons la policia. A Creu li encanten les armes i va ser expulsat de l'escola per motius disciplinaris que no van ser especificats, segons efectius i excompanys de classes.

Cruz, orfe de 19 anys, havia estat expulsat de l'escola i tenia un passat turbulent, segons AP. Els estudiants de l'escola el van descriure com un adolescent volàtil el comportament del qual havia allunyat a alguns amics anteriors, tot i que no hi havia cap motiu immediat.

La mare adoptiva de la mare de Cruz, Lynda Cruz, va morir de pneumònia al novembre, i el seu pare va traspassar quan era molt més jove, va informar Sun-Sentinel. Recentment es va traslladar amb la família d'un amic.

A més, Cruz també havia deixat signes d'alerta en les xarxes socials, en concret en un comentari a un vídeo de YouTube que no es va poder rastrejar, ha reconegut un portaveu de l'FBI, Robert Lasky. Una persona anomenada Nikolas Cruz deixar un comentari en el qual es llegia: "seré un atacant d'escoles professional".

Lasky ha explicat davant els mitjans que l'avís no donava més detalls sobre el moment o el lloc del possible atac, si bé les autoritats han descartat que el tirador comptés amb algun còmplice. L'FBI encara no ha pogut determinar els motius que van portar a Cruz a perpetrar la massacre.

Cruz s'havia mudat recentment amb una altra família després de la mort de la seva mare el passat novembre, segons han explicat Jim Lewis, un advocat que representa la família i els mitjans locals, portant el fusell AR-15 amb ell juntament amb altres pertinences. La família creia que Cruz estava deprimit però ho va atribuir a la mort de la seva mare i no a una malaltia mental. "No van veure cap perill", ha assenyalat Lewis a la CNN.

Cruz ha fet aquest dijous la seva primera compareixença davant un tribuna. Vestit amb l'uniforme taronja de presidiari i amb les mans encadenades, ha assistit a una breu vista en què la jutge ha decretat que romangui a la presó provisional sense possibilitat de fiança.

"Sí, senyora", ha dit com a úniques paraules, després que la jutge li demanés que confirmés la seva identitat.