Merkel demana que l'acord per al Brexit sigui «equilibrat»

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va assegurar que l'acord del Brexit hauria de mostrar un «equilibri» que asseguri que, tot i que el Regne Unit clarament s'aparti del mercat únic europeu, també mantingui llaços econòmics forts i propers amb el bloc comunitari. «Pretenem tenir una relació d'associació amb el Regne Unit el més propera possible sense que sigui membre de la UE», va defensar Merkel després de reunir-se amb la primera ministra britànica, Theresa May. «No podem perdre el temps», va reconèixer Merkel, que va assegurar no sentir-se frustrada davant la «indefinició» de May, sinó curiosa per saber el que aquesta vol.

«El resultat de la negociació ha de ser equilibrat, però, en tot cas, la relació serà diferent perquè així ho va voler el poble britànic», va destacar la cancellera. «No hi ha esculls determinats sinó una estructura de negociació molt complexa», va afegir.

Per part seva, May va considerar «vital» l'aliança entre Berlín i Londres per defensar els seus valors i interessos al món i també perquè les nombroses empreses britàniques i alemanyes que treballen a l'altre país puguin continuar fent-ho, respectant una tradició comercial que, va dir, es remunta al segle XII. Va apostar així per una «ambiciosa aliança econòmica i comercial» amb la UE, però sense oferir detalls de quina serà la proposta britànica en aquesta àrea, tot i la insistència dels periodistes del seu país. «El punt de les negociacions és que dues parts seuen, parlen i arriben a un acord», va assenyalar, insistint que el seu objectiu és un pacte «complet» i «bo per a tothom».

Alemanya, va dir Merkel, aposta per una relació «justa» i va confiar que sigui «estreta», encara que va afirmar que hi haurà diferències amb l'actual situació perquè aquest va ser el desig dels britànics. Merkel també es va reunir amb el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, i l'italià, Paolo Gentiloni.