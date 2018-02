L'autor de l'atac de Florida es declararà culpable per evitar la pena de mort

Nikolas Cruz, el jove de 19 anys detingut per l'assassinat de 17 persones en un institut de Florida, vol declarar-se culpable per evitar la pena de mort i evitar traumatitzar la població amb un judici en el qual explicaria detalls de la massacre, segons el seu advocat d'ofici. «Aquesta és una oportunitat per deixar enrere el cas criminal i ajudar perquè les famílies de les víctimes comencin a intentar reprendre part de les seves vides, perquè la nostra comunitat es recuperi i descobreixin com impedim que aquestes coses tornin a succeir», va assenyalar l'advocat d'ofici del comtat de Broward Howard Finkelstein. El lletrat va assegurar que no hi ha dubte que Cruz és culpable d'assassinar 14 estudiants i tres membres del personal a Parkland. «L'única pregunta és: ha de viure o morir?», va afegir.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, i la primera dama, Melania Trump, van visitar l'hospital Broward Health North, a Pompano Beach, on estan sent ateses diverses víctimes del tiroteig. Trump es va dirigir als metges de l'hospital i els va felicitar per la feina «increïble» que han portat a terme després de l'atac. A més, el mandatari va confirmar que també va visitar diverses víctimes.