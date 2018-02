Detenen un menor per deixar-ne paraplègic un altre d'una punyalada

Un menor d'edat es troba detingut acusat d'un delicte de lesions després d'apunyalar-ne a l'esquena un altre a Badajoz, una agressió que li va causar una secció medul·lar, circumstància per la qual ha quedat paraplègic, segons van assenyalar fonts del Servei Extremeny de Salut.

L'agressió es va produir durant la nit de divendres al centre de la capital de Badajoz. El jove víctima de l'agressió amb arma blanca, després de ser atès pels serveis d'emergència, va ser traslladat a l'hospital Infanta Cristina de Badajoz, segons va informar el club de futbol en el qual milita, l'Escola de Futbol Rayo Vallecano de Badajoz, per ser intervingut d'urgència.

El menor va estar dos dies a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Infanta Cristina amb pronòstic greu, però a darrera hora de la tarda d'ahir ja va ser traslladat a planta. Per la seva banda, l'autor de l'agressió ja ha estat detingut i es troba en dependències policials acusat d'un delicte de lesions a l'espera de passar a disposició judicial, quelcom que es produirà avui.



Jugador de futbol

L'Escola de Futbol Rayo Vallecano de Badajoz va desitjar una ràpida recuperació al seu jugador, assenyalant que l'atac es va produir mentre el menor passejava pel carrer amb uns amics, que no van poder fer res per evitar la brutal agressió portada a terme per l'esquena. Paral·lelament, aquesta escola de futbol va felicitar expressament les forces de seguretat per la localització i detenció de l'agressor. A més, espera que «la justícia actuï de forma contundent» amb l'autor de l'apunyalament.