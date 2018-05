Detenen dos sanitaris d'una ambulància per deixar abandonat un home ferit

Agents de la Policia Nacional van detenir un portalliteres i un infermer d'una ambulància per omissió del deure de socors, en presumptament abandonar un home que va resultar ferit en una baralla ocorreguda a Benidorm (Alacant) i, posteriorment, donar positiu per consum de cocaïna i cànnabis en el «narcotest» al qual van ser sotmesos per la Guàrdia Civil en veure l'estat en què es trobaven.

Els fets es van produir durant la matinada de dissabte passat quan la Policia Nacional va sol·licitar una ambulància perquè traslladés un home ferit durant una baralla a Benidorm. Els sanitaris van recollir al pacient amb la intenció de traslladar-lo fins a l'Hospital de Vila Joiosa, però, segons van relatar a la policia, l'home va recuperar el coneixement i va baixar del vehicle.

Quan la Policia va preguntar a l'hospital pel ferit, se li va comunicar que al centre no havia arribat ningú, fet pel qual es va iniciar una recerca que va acabar on havien indicat els dos sanitaris que s'havia baixat el ferit, que va ser finalment localitzat inconscient en una cuneta.

La Policia va tornar a requerir una ambulància i van acudir els mateixos sanitaris. No obstant això, els agents, davant de l'estat del portalliteres i l'infermer, van sol·licitar una patrulla de la Guàrdia Civil que els va practicar les proves del «narcotest», en les quals van donar positiu per cocaïna i cànnabis. Tots dos van ser detinguts dilluns per un delicte d'omissió de socors.