Linxen una dona a l'Índia en creure que traficava amb nens

Un nou cas d'execució col·lectiva va tenir lloc a l'Índia. A l'estat de Tamil Nadu, al sud del país, una dona va morir en ser apallissada per una multitud que, moguda un cop més per un rumor, creia que estava intentant segrestar uns nens al carrer oferint-los llaminadures. La dona havia acudit des de la seva ciutat, Chennai, a la localitat de Tiruvannamalai amb diversos parents per visitar un temple local. En un moment donat, segons la policia, el seu cotxe es va aturar i ella va donar unes llaminadures a uns nens que va veure des de la finestra del vehicle.

Aquesta imatge va ser suficient perquè els residents traguessin la conclusió que la visitant pretenia entabanar els menors per traficar amb ells.