L'ONU adverteix Israel que la matança de dilluns pot ser considerada crim de guerra

El relator especial de l'ONU per a la situació dels Drets Humans als Territoris Palestins ocupats, Michael lynk, va denunciar el «flagrant ús excessiu de la força» per part d'Israel contra manifestants a la Franja de Gaza i va advertir que les accions podrien equivaler a un crim de guerra. Lynk va considerar injustificat l'ús de foc real per part de les forces israelianes i va exigir que els responsables de donar les ordres responguin davant la Justícia, ja que almenys 60 palestins van perdre la vida i més de 2.700 van resultar ferits.

El relator va recordar que el Dret Internacional estableix «prohibicions estrictes» per a l'ús de la força, de manera que la utilització d'equips letals només és l'últim recurs «en cas d'una amenaça imminent per a la vida o d'una amenaça de ferides greus». «No hi ha proves evidents que el llançament de pedres o còctels molotov o altres accions suposadament perpetrades per un petit nombre de manifestants hagin representat una amenaça de mort que justifiqui l'ús de la força per part de l'exèrcit israelià», va postil·lar.

En aquest sentit, el Consell de Drets Humans de l'ONU es reunirà divendres en sessió extraordinària per tractar la situació dels Drets Humans als territoris palestins. «La sessió especial es convoca a petició de Palestina i Emirats Àrabs Units en nom del Grup d'Estats Àrabs, recolzat per 26 Estats», va informar l'ONU. Es tracta de la primera sessió especial que celebra el Consell des que es va reunir per tractar la situació a Birmània dels rohingyas al desembre de 2017.

Paral·lelament, els governs del Regne Unit i Alemanya van reclamar l'obertura d'una investigació sobre la mort d'almenys 60 persones a la Franja de Gaza durant les protestes de dilluns. «Hi hauria d'haver una investigació sobre això», va assegurar el secretari d'Estat d'Exteriors britànic, Alistair Burt, davant la Cambra dels Comuns. «El Regne Unit ha estat clar en demanar que s'aclareixin els fets urgentment, el que inclou també saber per què es va usar foc real», va afegir.

La preocupació s'estén també a Alemanya, des d'on el portaveu de la cancellera, Angela Merkel, també va proposar la creació d'una comissió independent que contribueixi a aclarir els fets de dilluns, la jornada més mortífera per als palestins des de l'ofensiva sobre Gaza el 2014.

El portaveu alemany, Steffen Seibert, va admetre que l'escalada de les tensions «preocupa enormement» Berlín i va apel·lar a la proporcionalitat de qualsevol mesura en un context en què els palestins tenen dret a manifestar-se i els israelians, a defensar els seus límits territorials.

Per part seva, l'ambaixadora dels Estats Units davant l'ONU, Nikky Haley, va elogiar la «contenció» de les forces militars israelianes durant els disturbis de dilluns. «Els pregunto qui d'entre vostès acceptarien aquesta activitat a les seves fronteres? Cap actuaria amb tanta contenció com la que ha tingut Israel», va afirmar Haley durant la seva intervenció davant el Consell de Seguretat de l'ONU.

Almenys dos palestins van morir i desenes van resultar ferits en els enfrontaments d'ahir als Territoris Palestins entre manifestants i forces israelianes, enmig dels funerals per les víctimes de la matança perpetrada dilluns, que van coincidir amb la celebració del 70è aniversari de la Nakba.

Els palestins es van concentrar a punts de Jerusalem Est, Cisjordània i Gaza per un cúmul de motius: la Nakba, dia en què es commemora l'inici de l'èxode palestí per la creació de l'Estat d'Israel, la vaga general convocada per l'Autoritat Palestina en senyal de protesta per la violència del dilluns i els funerals.