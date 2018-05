Creixen les crítiques a Podem a la consulta sobre el xalet dels seus líders

Diversos dirigents de Podem, tant a nivell estatal com autonòmic, s'han sumat a les crítiques que divendres passat va expressar l'alcalde de Cadis, José María González Kichi, per la compra d'un xalet a la serra madrilenya de més de 600.000 euros per part dels dos principals dirigents del partit: el secretari general, Pablo Iglesias, i la seva parella i portaveu parlamentària, Irene Montero.

Aquestes crítiques han augmentat arran de la decisió que van prendre Iglesias i Montero de convocar les bases a una consulta perquè siguin els seus militants els que decideixin si la seva credibilitat i la seva coherència s'ha vist compromesa per aquesta operació immobiliària. Aquesta decisió de celebrar una consulta, que van comunicar en una compareixença d'urgència dissabte passat a la tarda, va ser avalada ahir pels membres de l'Executiva que van acudir a l'habitual reunió que aquest òrgan celebra l'inici de cada setmana, segons el secretari d'Organització, Pablo Echenique.

No obstant això, la consulta no compta amb el suport de tots els integrants d'aquest òrgan: el portaveu de Podem al Parlament Europeu i membre de l'Executiva, Miguel Urbán, que no va participar a la reunió d'ahir, va afirmar que aquesta consulta és «innecessària».

La direcció de Podem Andalusia, controlada pel sector anticapitalista a través la secretària general, Teresa Rodríguez, sí que va voler anar més enllà en les seves crítiques i es va alinear amb les opinions manifestades per Kichi, que divendres va reivindicar el seu «pis de pencaire» i va defensar la necessitat que els càrrecs de Podem visquin «com gent normal per representar-la».

Iglesias va titllar de «miserables» els que comparen els escraches que fa anys realitzava la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) per assenyalar polítics, amb les «convocatòries» i «amenaces feixistes» que, segons va denunciar, està rebent a la casa que acaba de comprar amb la seva parella. «Estem comparant fets diferents», va afegir.