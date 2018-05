Quatre morts i 12 ferits en una explosió de material pirotècnic a Pontevedra

Al menys quatre persones han mort i 12 han resultat ferides en l'explosió de material de pirotècnia en una residència de la parròquia de Paramos, a Tui (Pontevedra), segons han confirmat a Europa Press fuentes consultadas.

Aquest dimecres s'ha registrat una forta explosió de material de pirotècnia que, ha produït grans danys a diversos quilòmetres a la rodonda, a causa de la gran magnitud de l'ona expansiva.

La Xunta ha activat tots els protocols i el nivell un del Pla Territorial d'Emergències (Platerga) i han estat mobilitzats mitjans de les forces i els sistemes de seguretat, sanitaris (inclosos dos helicòpters) i dels equips d'emergències.

A la zona es poden observar les destrosses a les cases properes i s'ha obert un perímetre de seguretat. A més, hi ha risc d'explosió, segons fonts dels sistemes de seguretat, i hi ha risc de contaminació per sulfur a la zona.