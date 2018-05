Una jutge prohibeix a Donald Trump bloquejar usuaris de Twitter

El president dels Estats Units, Donald Trump, no pot bloquejar els usuaris de Twitter, on té més de 52,2 milions de seguidors, segons ha decidit la jutge federal Naomi Reice Buchwald. Segons la seva opinió, acceptar-ho violaria la Constitució dels Estats Units, ja que no permetria a certs nord-americans conèixer els pensaments del president. La sentència arriba després d'una demanda presentada al juliol pel Knight First Amendment Institute de la Universitat Columbia i altres set demandants, als quals Trump havia bloquejat a la xarxa social.