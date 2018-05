Trump diu ara que la cimera amb el líder nord-coreà es podria celebrar

El president dels Estats Units, Donald Trump, va deixar oberta la porta a que la seva cimera amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, cancel·lada dijous, pugui finalment tenir lloc a la data prevista atès que actualment hi ha converses en curs amb Corea del Nord. «Veurem què passa, estem parlant amb ells ara», va assegurar Trump després de ser preguntat per la reacció de Pyongyang a la cancel·lació de la cimera, que va considerar «una bonica declaració». «Podria ser el 12 de juny», va afegir, assegurant que la part nord-coreana està molt interessada en què la trobada es produeixi.

Abans d'aquestes declaracions, Trump ja havia considerat al seu compte de Twitter una «molt bona notícia» la «calorosa i productiva» resposta que havia donat el règim de Corea del Nord a la cancel·lació de la trobada prevista per al 12 de juny a Singapur amb Kim Jong-un. «Aviat veurem a on ens porta, espero que a una prosperitat i una pau llargues i duradores», va escriure, en un missatge en el qual també va advertir que «només el temps i el talent ho diran».

Hores abans, el viceministre d'Afers Exteriors nord-coreà, Kim Kye-gwan, havia assegurat que el seu país està disposat a mantenir converses amb els Estats Units i a resoldre les diferències entre totes dues nacions. «Expressem la nostra voluntat d'asseure'ns cara a cara amb els Estats Units i resoldre els problemes en qualsevol moment i de qualsevol manera», va manifestar Kim.

«El nostre compromís per fer un esforç pel bé de la pau i l'estabilitat al món i a la península de Corea no ha canviat i mantenim la nostra ment oberta per donar temps i una oportunitat als Estats Units», va asseverar.

A més, Kim va assegurar que la decisió nord-americana de cancel·lar les converses de manera unilateral demostra com n'és de greu l'hostilitat entre Corea del Nord i els Estats Units i la necessitat urgent de celebrar una reunió.