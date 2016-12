El seleccionador català, Gerard López, ha fet pública aquest vespre la llista de convocats pel tradicional amistós de Nadal de Catalunya. La selecció s'enfrontarà aquesta vegada a Tunísia, dimecres que ve a les 18.45, en un partit que abandona Barcelona per fer l'estadi de Montilivi, de Girona, la seva seu. Gerard ha fet una llista de 23 jugadors, amb quatre gironins: Pere Pons (Girona), Fontàs (Celta), Gerard Valentín (Nàstic) i Marc Crosas (Tenerife).

El seleccionador s'ha mostrat molt content per tornar a Montilivi, on va acabar la seva carrera com a futbolista, i ha destacat que les grades s'ompliran de gom a gom. De fet, les entrades estan esgotades des de dimecres.

La llista completa de seleccionats pel partit és la següent:

Porters: Edgar Badia (Reus) i Masip (Barça);

Defenses: Victor Álvarez (Espanyol), Fontàs (Celta), Pol Lirola (Sassuolo), Valentín (Nàstic), De la Bella ( Olympiacos), Sergi Gómez (Celta), Aaron Martín (Espanyol);

Migcampistes: Xavi (Al-Sadd SC), Crosas (Tenerife), Javi Márquez (Granada), Marc Roca (Espanyol), Verdú, Pere Pons (Girona), Víctor Rodríguez (Sporting), Samper (Granada), Sergi Roberto (Barça) i David López (Espanyol);

Davanters: Sergio Garcia (Al-Rayyan), Gerard Moreno (Espanyol), Oriol Riera (Osasuna) i Alvaro Vázquez (Espanyol);