Peralada i Olot tanquen la primera volta de Tercera amb números excel·lents

Una primera volta per emmarcar. Tant Olot com Peralada han fet bones les expectatives mostrades el passat estiu i ja des de bon principi es van postular com els dos grans favorits per disputar-se el títol de la categoria. I els números de la primera volta del campionat de lliga de Tercera Divisió no enganya. El Peralada ha estat 15 jornades de les 19 disputades a la primera plaça mentre que l'Olot, ha estat capaç de prendre el lideratge als xampanyers les altres 4 jornades.

Amb la segona volta per començar el proper 8 de gener, l'objectiu de final de temporada cada vegada està més a prop, però la bona situació de tots dos equips no suposa, a dia d'avui, una garantia d'èxit. La regularitat tant de l'equip d'Arnau Sala com el de Ramon Maria Calderé ha estat molt bona i mantenint la línia, el següent objectiu de disputar el play-off d'ascens cada vegada és més real. Després, i com podria passar, ja es decidiria un campionat que pot tenir, aquesta temporada, accent gironí.

Els desitjos a demanar de cara al vinent any 2017 són evidents per part de tots dos equips i posats a escriure la carta als Reis, ni Peralada ni Olot, sobretot aquest últim, han descartat que es puguin fer incorporacions. Sobretot el conjunt olotí, que de la mà de Calderé ja va fer públic que buscaven un extrem ràpid i amb olfacte golejador, encara que el club afirma que no té suficient pressupost com per complaure el tècnic.

El Vilafranca ha estat el principal perseguidor dels dos equips gironins en aquesta primera volta. Amb sis i cinc punts menys respectivament a la classificació que Peralada i Olot, el conjunt vilafranquí ha estat capaç de guanyar a territori peraladenc i empatar davant els garrotxins i mantenir encara més emoció a les primeres places. I a més, també l'Ascó, de l'exentrenador de l'Olot Santi Castillejo, presenta les seves credencials per poder disputar aquestes primeres posicions, acumulant, entre d'altres números, setze partits consecutius sense conèixer la derrota.

Ara és quan arriba l'hora de la veritat. Tant els equips de la part alta com els de la part baixa es comencen a jugar les garrofes i en aquesta categoria, no hi ha rival fàcil ni partits de poca transcendència.

Gironins en zona tranquil·la

Palamós, Figueres i La Jonquera han viscut una primera volta més aviat tranquil·la pel que fa a resultats. Els palamosins han ocupat places de promoció d'ascens, sobretot en les primeres jornades i tot i un petit sotrac de resultats, estan còmodament situats a la part mitjana alta de la taula.

El Figueres, per la seva part, s'ha mostrat força irregular pel què fa a resultats però els bons números a Vilatenim l'han mantingut constanment a una tranquil·la zona mitjana de Tercera.

Pel què fa La Jonquera, debutant a la categoria, va començar mostrant uns excel·lents resultats i, tot i desinflar-se les últimes jornades, han acabat la primera volta amb uns bons 21 punts.