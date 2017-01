El travesser evita en l'afegit el triomf de l'Espanyol en la visita del Deportivo

n L'Espanyol i el Deportivo van signar anit l'empat al RCDE Stadium, on tots dos equips van regalar un vibrant segon temps en què només els va faltar el premi del gol de la victòria, que van buscar amb insistència. Els locals no van poder estrenar l'any amb una victòria i es van quedar a prop de culminar la remuntada en els últims minuts davant un rival que es va avançar amb una diana de Celso Borges (min. 59), al qual el va penalitzar un error de Sidnei que va propiciar l'empat de Gerard (min. 62). En l'afegit, Jurado va enviar al travesser un xut de falta que hauria sigut el 2-1.

Estrenava l'Espanyol el 2017 amb l'objectiu d'oblidar les dues últimes ensopegades amb què va acabar el 2016, la derrota al derbi contra el Barcelona i l'eliminació de la Copa del Rei a mans de l'Alcorcón. Quique va sorprendre donant entrada a un gairebé inèdit Salva Sevilla a la medul·lar al costat de Jurado, que va actuar a la mitjapunta, davant un Deportivo, atrevit, que va sortir amb Joselu i Andone de puntes.

Van ser els blanc-i-blaus els que van manar durant el primer tram del partit. La clarividència de Jurado i la profunditat d'Aaron a l'esquerra descol·locaven els gallecs, que perdien la pilota amb freqüència. Gerard Moreno i Piatti van tenir les millors ocasions, però al descans s'hi va arribar sense que el marcador es mogués.

Després de la represa va arribar l'acció. La circulació de la pilota dels gallecs va millorar, encara que van ser els catalans els que, amb el seu futbol vertical i directe, van generar les ocasions més clares. Quan semblava que el gol dels locals estava més a prop que mai, el Deportivo va fer emmudir l'estadi amb un gol a pilota parada. Va servir Çolak un córner que va trobar Celso Borges que, tot i rematar gairebé sense potència, va superar un descol·locat Roberto.

Li tocava remar a l'Espanyol i la recompensa a l'esforç va arribar tot just tres minuts després (min. 62, 1-1). Va ajudar-hi un error infantil de Sidnei, que no va rebutjar una centrada sense perill d'Aaron, i un oportunista Gerard Moreno se'n va aprofitar. Amb l'empat, el partit es va trencar encara més. En l'afegit, el llançament d'una falta lateral, que va propiciar Piatti i va significar l'expulsió de Juanfran, Jurado va enviar la pilota al travesser. El rebuig va anar a parar als peus de Javi Fuego que, a porta buida, no s'esperava la pilota i no va poder rematar, tot i que estava en fora de joc i l'acció s'hauria invalidat si el gol hagués arribat aleshores.