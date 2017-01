Convençuts de la reacció

El Llagostera torna a ocupar unes posicions, les de descens, a les què s'havia acostumat la temporada passada, quan no va poder evitar baixar de Segona A a Segona B. La derrota contra l'Espanyol B de diumenge va enviar l'equip d'Oriol Alsina a la cua de la classificació, i el perill aquesta vegada és caure a Tercera. Els blaugranes, gràcies als 1'2 milions que han de rebre de LaLliga del fons de compensació pel descens, tenen un projecte a tres anys vista per intentar recuperar la categoria de plata sense posar en risc la viabilitat del club, i l'escenari en què es troben ara és totalment inesperat. Ahir la presidenta Isabel Tarragó considerava un fet «puntual» haver caigut a les quatre últimes places i es mostrava convençuda que les victòries «arribaran aviat».

A priori el Llagostera era a principi de temporada un dels rivals que tothom assenyalava entre els candidats a lluitar per l'ascens a Segona A. Vint jornades de lliga després, la realitat és molt diferent. El Llagostera és quart per la cua, amb 21 punts, a un de la promoció de descens que marca l'Hospitalet, i també de la permanència directa, que ocupa el Gavà. Enfangats en una lluita que no hauria d'haver estat la seva i molt lluny ja d'uns llocs de play-off que tanca el Badalona (34) amb 13 punts més.

«Ja sabíem que la Segona B era una categoria complicada. El que hem de fer és seguir treballant i competir al màxim en els partits», reflexionava Tarragó, que no sap explicar les causes dels mals resultats que estan acumulant. Segons la presidenta «els partits els disputem bé i també es fa una bona feina durant la setmana, però en canvi els resultats, que són l'important, no arriben, no ens acompanyen. La sort ens està girant l'esquena», va afegir.

Diumenge l'equip d'Oriol Alsina afronta una nova final, en aquest cas al Nou Estadi, contra l'Ebre (12.00). Fer-se forts a casa ha de ser una de les claus de la reacció però com a punta Tarragó «hem de sumar punts tant a Palamós com també a fora». De moment en el mercat d'hivern han arribat dos reforços, Chica i Manu Gavilán, que podrien ser més en els pròxims dies. Tarragó diu que «en la part esportiva no m'hi poso. El que decideixi l'Oriol estarà bé i serà el que farem».