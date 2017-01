En va tenir prou amb 35 minuts per fer allò que millor sap fer: gols. Javi Revert va tornar el passat diumenge a un escenari molt conegut per ell, l'estadi del Palamós i, vestit amb els colors del Figueres va rescatar el seu equip amb un gol sobre la botzina (1-1). Revert tenia una cosa clara, si marcava, no celebraria el gol «perquè al Palamós li estic molt agraït, a més, no pots celebrar un gol en un camp on t'hi has sentit com un fill», va assegurar. El jugador del Figueres creu que el seu gol «va fer justícia als mèrits d'uns i altres» en el primer partit de l'any, afegint que «el seu porter va ser un dels millors, això vol dir alguna cosa».

Revert va ser un dels set exjugadors del degà que es va enfrontar a l'equip de Mármol. Segons el davanter del Figueres, «sempre és especial tornar a Palamós perquè és el club on he fet més gols, vaig ser titular sempre i no vaig patir-hi lesions». El davanter gironí es troba lluny dels espectaculars registres que va assolir amb la samarreta groga i blava, porta fins ara 3 gols. Revert, creu que «mai se sabrà si les lesions m'haguessin respectat quin nombre de gols portaria ara perquè ja m'he perdut deu o onze partits per aquest motiu».

Javi Revert va fitxar pels palamosins procedent del Llagostera en la temporada 2011-12 quan els baixempordanesos militaven a la Primera Catalana. Primer amb Bertu Fernández, acomiadat abans d'acabar la primera volta, i més tard amb Eduardo Vílchez, els palamosins van aconseguir recuperar la categoria perduda, gràcies, entre d'altres coses a la voracitat golejadora d'un jugador que aquella temporada va finalitzar amb 28 gols al sarró. Una temporada més tard, l'actual davanter de la Unió també va seguir igual d'endollat i ja a la Tercera Divisió amb els tècnics Edu Urdiales, primer, i novament amb Eduardo Vílchez després, Revert va arribar a la xifra dels 20 gols. En l'última temporada de Javi Revert a les files palamosines (2013-14), Revert va seguir enamorant la parròquia del Nou Estadi enfilant-se fins a les 21 dianes.