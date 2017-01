Ribera posa rumb al Mundial

La selecció espanyola d'handbol tractarà de tornar a França a un podi mundialista del qual va caure fa dos anys a Qatar, després de penjar el bronze a Suècia 2011 i l'or en el Campionat del Món disputat el 2013 a Espanya. La quarta plaça en què els «hispans» van concloure el Mundial de Qatar va posar momentàniament fi a l'idil·li del conjunt espanyol amb el torneig mundialista, una cita en la qual Espanya ha estat l'únic equip capaç d'assolir les semifinals en les tres últimes edicions disputades.

La nova selecció espanyola, superat el cop d'haver quedat fora dels Jocs Olímpics de Rio l'estiu passat, està liderada des de la banqueta pel tècnic de Sarrià Jordi Ribera, que lluitarà per un títol que l'equip ja es va endur el 2005 a Tunísia i el 2013 a Espanya. Aquesta vegada la gran favorita a l'or és França, l'amfitriona, que buscarà sumar la seva sisena corona universal, després dels triomfs aconseguits els anys 1995, 2001, 2009, 2011 i 2015.

Instal·lada en la llegenda, la selecció francesa d'handbol afronta el Mundial que arrenca avui com la màxima favorita per penjar-se un or, que podria posar punt final a la carrera d'icones d'aquest esport com el porter Thierry Omeyer o el lateral Daniel Narcisse . Un guió que tractarà de frustrar Alemanya, la nova força emergent del panorama internacional, que tractarà de sumar al títol europeu que va conquistar l'any passat a Polònia una corona universal, que ratifiqui l'hegemonia d'un equip ple de joventut, talent i poder físic.

Tot esperant qualsevol mínim error de francesos i alemanys esperaran la seva oportunitat d'assaltar el tron mundial, els equips de Dinamarca, vigent campió olímpic, i d'Espanya, actual subcampiona continental, que arrenca una nova etapa amb la presència de Jordi Ribera a la banqueta . Completa la terna d'aspirants a l'or, la selecció de Croàcia, que encara el torneig amb un renovadíssim equip, igual que Polònia, que sota la batuta de l'espanyol Talant Duixebàev afronta el necessari relleu generacional del veterà equip que va aconseguir les semifinals en els passats Jocs de Rio.

Espanya està ubicada al grup B i els seus primers rivals seran Islàndia (demà, 20.45) i Tunísia (dissabte). També jugarà dins de la primera fase davant d'Angola (dilluns 16, 20.45), Macedonia (dimecres 18, 20.45) i Eslovenia (dijous 19, 20.45).

La seu del Consell Superior d'Esports va ser ahir l'escenari de l'acte previ al viatge de l'equip espanyol al Mundial. Hi van intervenir el secretari d'Estat per a l'Esport, José Ramón Lete; el president de la Federació Espanyola d'handbol, Francisco V. Blázquez; i la totalitat de la selecció, jugadors i tècnics. El seleccionador, Jordi Ribera, va explicar que «l'equip ha estat molt bé en la preparació, però cal tenir en compte que en competició sempre canvien algunes coses». El tècnic gironí també va afegir que «durant tres setmanes serem els representants de l'handbol espanyol i això vol dir que representarem a tots els entrenadors, a tots els jugadors, a tots els que ens patrocinen, ia tots els aficionats, el que és una responsabilitat», va apuntar. Ribera va dir també que «l'objectiu ha de ser estar el més amunt possible però sent un equip com ho hem estat fins ara». Format com a tècnic al Sarrià, Ribera també ha dirigit l'Arrate, el Gàldar, el Bidasoa i l'Ademar. L'ara seleccionador espanyol també ha sigut el tecnic de l'Argentina i de Brasil.

Per la seva banda Joan Cañellas, central de la selecció espanyola d'handbol, va assegurar en el comiat de l'equip abans de marxar a França per al Mundial que es prenen el torneig «amb la il·lusió de demostrar el potencial que té l'equip i assolir els objectius més elevats possibles».