El Palamós té 20 equips de futbol base amb més de 250 jugadors

n Un munt de joves amb la samarreta groc i blava van desfilar per la gespa de l'estadi Palamós-Costa Brava en el primer partit de l'any del degà demostrant, un any més, la bona salut futbolística del club. Coincidint amb el derbi Palamós-Figueres del passat diumenge, el Palamós va fer en els prolegòmens del partit la presentació del seu futbol base. El club dirigit per Joan Pau Pérez pot presumir de gaudir d'un dels planters més importants i nombrosos de les comarques gironines com ho mostra els 20 equips que coordina i que aplega més de 250 futbolistes.

Sota la presidència de Joan Pau Pérez i la direcció esportiva d'Albert Déu i Gabi Gasca, aquest curs el planter palamosí està format per aquesta sèrie d'equips: 1 Escoleta, 2 pre-benjamins, 4 benjamins, 3 alevins, 4 infantils, 3 cadets i 3 juvenils. Cal destacar que el juvenil A és el líder de la categoria Preferent i que l'objectiu és l'ascens a Nacional. A la província, només clubs com el Girona o el Llagostera superen en nombre de fitxes el Palamós.