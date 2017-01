Els gols de Manel (2) i Marc Fernández treuen el Llagostera del descens

Dos gols del davanter cedit pel Girona, Manel, una a cada part, han donat una balsàmica victòria al Llagostera contra l'Ebro al Nou Estadi de Palamós. L'1-0 ha arribat al minut 7, quan Manel ha aprofitat una passada en profunditat de Valentín. Els blaugranes, amb un Nando Quesada molt inspirat, eren molt superiors hi haurien pogut anar al descans amb més gols a favor.

El joc ha decaigut una mica a la represa però el Llagostera ha pogut sentenciar en una nova acció de Manel. El davanter ha aparegut al minut 62 per aprofitar una pilota dins l'àrea (2-0). A dos minuts del final els aragonesos han quedat amb 10 per l'expulsió de Moustapha per una forta entrada sobre Masó. Ja en l'afegit, Marc Fernández, que acabava de rellevar Manu Gavilán, ha fet el 3-0 definitiu en una magnífica contra. L'equip d'Oriol Alsina surt del descens i suma ja 24 punts.