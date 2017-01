Francesc Cayuela és proclamat president del GEiEG

La Sala de Juntes del GEiEG a l´Edifici Fòrum ha estat avui l´espai triat perquè la Junta Electoral proclamés la candidatura de Francesc Cayuela com a nova Junta Directiva. D´aquesta manera Cayuela serà el president, per segon mandat consecutiu, fins el 2023. Al seu costat hi seran: Vicepresident 1r.: David Anda; Vicepresident 2n: Josep Lluís Eusebio; Secretari General: Guillem Nadal; Subsecretari General: Joan Crous; Administradora: Cristina Verdaguer; Tresorer: Pere Buixeda Simon; Cap Comissió Cultural: Maria Nídia Camacho; Cap Comissió Social: Narcís Caula; Cap Comissió Esportiva: Ricard Figueras; Cap Comissió d´Instal·lacions: Josep Maria Pla; Cap Àrea Joventut: Pau Sanz; Cap CERA: Ricard Castro Sot; Vocal: Joaquim Meléndez; Vocal: Fredi Guillazo.