Revert és operat amb èxit de la fractura al dit i estarà a punt per jugar el derbi

El davanter del Figueres Javi Revert va ser operat dilluns al vespre amb èxit a la Clínica Bofill de Girona d'una fractura de la primera falange del cinquè dit de la mà esquerra. Si no hi ha cap contratemps, l'exjugador del Palamós estarà disponible per disputar el derbi d'aquest diumenge (16.00) al camp de La Jonquera. Revert, que va jugar contra el Sabadell B ja amb molèsties a la mà, ha marcat 3 gols en 10 partits aquesta temporada. La Unió arribarà al partit de Les Forques amb dos punts més (26) que el seu rival (24) i ocupant la vuitena posició de la classificació. La Jonquera és tretzè després de perdre diumenge al camp del Vilassar.