Tradeinn patrocinarà el Club Triatló Girona Costa Brava

La coneguda empresa gironina de venda de material esportiu Tradeinn ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Triatló Girona Costa Brava, que passarà a afegir el nom de la firma de Celrà en la seva denominació oficial. Tradeinn es converteix en el patrocinador principal del club, que té uns 140 esportistes entre els quals destaca Pau Busquets (dos cops participant a l'Ironman de Hawaii), per a les temporades vinents amb una aportació econòmica i encarregant-se de la renovació de la seva pàgina web per donar més visibilitat al club, ara Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn. «Les sinergies que engeguem amb el club són espectaculars. El TGCB té uns valors amb els quals Tradeinn se sent molt còmode. Estem convençuts que les comarques de Girona tenen un potencial increïble per a la pràctica de l'esport i nosaltres volem contribuir-hi amb totes les nostres energies», explica David Martín, fundador de l'empresa gironina, que va tancar l'any 2016 amb una facturació de 75 milions d'euros, una plantilla de 200 treballadors i 5.000 comandes al dia de mitjana.