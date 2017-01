Dos gols de Sergio Ramos a pilota parada donen tranquil·litat al Reial Madrid

Ronaldo no ha estat encertat de cara a porteria.

Un doblet de Sergio Ramos, rematant de cap un córner i amb el peu una falta lateral, li permet al Reial Madrid marxar amb avantatge al descans (2-0) en el duel de Laliga Santander que li mesura contra el Màlaga al Santiago Bernabéu.

Els blancs van començar dominant el xoc i van disposar d'un mà a mà de Cristiano Ronaldo que va desbaratar Kameni. No obstant això va poder posar-se també per davant el Màlaga amb un xut al pal de l''Chory' Castro i una rematada de cap de Camacho. La nota negativa va ser la lesió del brasiler Marcelo, que va haver de ser substituït per Isco al minut vint.