El Bordils visita al Caravanchel, rival directe en la lluita per la salvació

Els homes de Pau Campos visiten avui la pista del BM Caravanchel en el primer duel directe d'aquesta segona volta. El principal i únic objectiu dels gironins no és altre que el d'intentar sumar un triomf que els permeti empatar amb un equip que té una victòria més al caseller.

La igualtat entre madrilenys i gironins és tal que el duel de la primera volta disputat al Blanc-i-Verd va acabar amb taules: 27-27. Els de Campos necessiten sumar el màxim nombre de victòries possibles per tal de segellar la permanència i la d'avui és clau per la moral que donaria a l'equip i allunyaria als gironins de la zona de perill de la classificació.

El Caravanchel, recent ascendit, es fa fort a casa seva, on ha sumat la meitat dels punts que té actualment (7 de 14). Per tornar a terres catalanes amb el segon triomf de la temporada a domicili, els bordilencs necessitaran estar més efectius que en el darrer partit davant el Covadonga. El principal perill dels locals és Juan Muñoz de la Peña, el màxim golejador de la categoria amb 95 gols en els 16 enfrontaments disputats fins al moment. Per aquest duel, que començarà a partir de les 13h, Pau Campos no podrà comptar amb Masó i Palahí. «Hem d'intentar sumar en aquest partit complicat i hem de sortir amb menys nervis que la setmana passada. Un triomf ens donaria el gol average», assegura el tècnic.