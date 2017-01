El Palamós espera trencar la ratxa de quatre partits sense guanyar

El Palamós fa cinc partits que no guanya i al mateix temps fa cinc partits que no ho fa a casa, concretament des del 23 d'octubre quan es va imposar per 1 a 0 al Peralada. Els de Mármol reben un Cerdanyola que té tres punts menys que els gironins. Segons el tècnic palamosí, per retrobar-se amb la victòria «hem de generar més ocasions i tenir el convenciment i la mentalitat de voler fer un futbol més atractiu i ofensiu». El degà no pot comptar amb els sancionats Cano i Ayala, tampoc amb el lesionat Collell ni amb Pimentel, nou davanter del Girona B.