Refer-se de l'última derrota superant el Vilassar, el principal objectiu del Peralada

Després de caure derrotats fa una setmana al camp de l'Europa i veure com l'Olot els prenia el lideratge de la categoria, el Peralada busca aquest migdia refer-se i tornar al camí de la victòria. Ho intentarà davant un rival, el Vilassar de Mar, que es troba en el millor moment de la temporada. L'equip maresmenc ha guanyat 4 dels últims 5 partits, fet que els ha permès sortir d'una zona de descens on han estat situats gran part de la primera volta. Arnau Sala podrà tenir a disposició per primer cop aquesta temporada Cesc Clotet, ja amb l'alta mèdica.