Triomf del Llagostera B a Tona i empat del Girona B a Sant Ponç

El Girona B no va aconseguir sumar els tres punts davant el Ripollet, un rival instal·lat a la zona mitjana de Primera Catalana. L'equip de Javi García va veure com el conjunt visitant s'avançava al marcador però un dels últims fitxatges, Jakkal, igualava el marcador a la mitja hora de joc.

És el setè partit consecutiu que el conjunt gironí no aconsegueix sumar els tres punts i en sumen 20 a la classificació, un punt més que l'Avià, que és el primer equip de la zona de descens. El proper cap de setmana el Girona B visita el complicat camp de l'Andorra.

El Llagostera B ja fa vuit jornades consecutives que no coneix la derrota i ahir va aconseguir una victòria d'ofici al camp del penúltim classificat, el Tona, per 0 gols a 1. L'única diana del partit la va aconseguir Soufiane al minut 73 de partit, just abans que el mateix golejador fos expulsat amb vermella directa per una agressió, tal com va interpretar l'àrbitre.

El proper compromís per a l'equip de Pep Triadú serà el proper cap de setmana davant el Vic al municipal llagosterenc.