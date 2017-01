La directiva del Saragossa posa un ultimàtum a Agné

La derrota contra el Girona (0-2) en el primer partit de l'any 2017 va obrir una sèrie de tres de consecutives (Tenerife i UCAM) que han deixat el tècnic del Saragossa Raül Agné amb l'aigua al coll. El consell d'administració del club aragonès no veu gens clara la seva continuïtat al club després que l'equip s'estigui allunyant de les posicions de privilegi a la classificació. Tant és així que Agné podria tenir un match-ball diumenge contra el Lugo a la Romareda. Tot el que no sigui una victòria podria condemnar-lo. El tècnic del filial, César Láinez es postula com el seu possible relleu. Mentrestant Narcís Julià, també molt qüestionat, treballa per trobar reforços. El porter Saja, ex del Nàstic, sembla imminent i també pot arribar Juste (Hospitalet).