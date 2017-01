Rècord anotador de Marc Gasol a l´NBA

L'endemà d'haver tornat a il·lusionar els aficionats al bàsquet de Girona amb unes declaracions on planteja que la seva escola a la ciutat s'acabi convertint en una Acadèmia de l'NBA, Marc Gasol ha batut aquesta matinada el seu rècord anotador a la lliga nord-americana liderant Memphis amb 42 punts en la victòria contra Toronto (101-99). L'exjugador de l'Akasvayu Girona ha acabat decidint el partit amb dos tirs lliures a manca de 36 pel final posant la cirereta a la seva gran actuació. L'inici de partit de Gasol ha estat espectacular: anotant els setze primers dels Grizzlies en pocs més de tres minuts. Els 42 punts de Marc Gasol són el seu millor registre històric a la lliga superant els 38 punts que va fer contra Denver el passat desembre i un nou motiu de pes perquè, en les properes hores, el pivot català sigui escollit per jugar el proper All Star a Nova Orleans (19 de febrer).





En declaracions al programa de RAC1 Tu diràs, Marc Gasol va assegurar dimarts que l'escola vol fer un pas endavant: «Estem mirant opcions amb l'NBA perquè sigui una de les acadèmies a Europa». Gasol va reconèixer converses amb la lliga nord-americana i va afirmar que aquesta està «mirant opcions, tenen ganes de créixer i en això estem».