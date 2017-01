Esther Guerrero vola a Boston per fer la mínima per a l'Europeu

L'atleta banyolina Esther Guerrero va tenir ahir una brillant actuació en la seva estrena aquesta temporada. Guerrero va prendre part en la prova de 800 metres al Terrier John Invitational organitzat per la Universitat de Boston. No només va guanyar la cursa, sinó que la seva marca (2:01.71) li permet polveritzar el rècord català indoor, i es converteix en el seu millor registre personal i en la millor marca de 2017 a nivell mundial. Tot plegat li dóna la mínima per a l'Europeu de Belgrad.