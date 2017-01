El Llagostera comptarà amb Chica i Raúl Fuster per rebre avui l'Hèrcules

El Llagostera espera fer bo l'empat de diumenge passat a Morvedre davant l'Atlètic Saguntí (1-1) guanyant aquesta tarda (17:00) l'Hèrcules. Els alacantins ocupen la tercera posició i es troben en una bona dinàmica en plena luita per un lloc de play-off d'ascens. Els de Luis García Tevenet en les sis darreres jornades han guanyat cinc partits i només han perdut contra el Barça B. En canvi, la lluita del Llagostera, ara per ara, no és la de l'Hèrcules sinó la d'abandonar la zona calenta. Els d'Oriol Alsina són tretzens i tenen la promoció de descens a dos punts. Pel duel d'aquesta tarda, Alsina té les baixes de Rodri i Gavilán lesionats però recupera Chica, que s'ha desdit de marxar a l'Estoril, i podrà comptar amb Raúl Fuster, fitxat del Ponferradina. La presència de Pitu Comadevall és més complicada ja que el club encara no ha rebut el trànsfer federatiu des de l'Índia. Qui deixarà el Llagostera els propers dies és Soufian Jebari, jugador del filial que va debutar a la Copa i va jugar contra l'Hospitalet, que se'n va a un equip de Romania.

La visita de l'Hèrcules tancarà tancarà una setmana moguda a nivell de despatxos amb l'adéu frustrat de Chica cap a l'Estoril portugués més les arribades de Pitu Comadevall i Raúl Fuster. El rival d'aquesta tarda dels del Gironès, és un dels gegants de la categoria i clar favorit a ocupar un dels quatre anhelats primers llocs. Un Hèrcules que en el partit de la primera volta es va imposar al Rico Pérez per 1 a 0 als llagosterencs. «És un equip de Primera i de màxim nivell. A part, juga bé a futbol i encaixa molts pocs gols», avisa Alsina. El tècnic dels gironins considera que malgrat que a l'estiu tothom els assenyalava tots dos com a favorits, ara per ara, el Llagostera «juga una lliga diferent» a la de l'Hèrcules. Sigui com sigui, el gran objectiu és allargar la bona ratxa de resultats iniciada ambel triomf contra l'Ebro i l'empat a Sagunt. «Fa temps que ens mereixem molt més quant a joc. Ara els resultats acompanyen però a Sagunt no vam saber tancar el partit», destaca.

Amb el retorn de Javi Chica al lateral dret, l'entrenador maresmenc no variarà gaire l'onze que tant bon resultat li va donar en el darrer partit a casa davant l'Ebro (3-0), tret del davanter Manu Gavilán que lesionat deixarà el seu lloc a Marc Fernández. Només Gavilán i Rodri, lesionats són baixa a les files llagosterenques.



Chechu lesionat, Dalmau titular

L'entrenador dels visitants, no se'n refia ni un pèl de la classificació dels d'Alsina. Així, segons Tevenet, el Llagostera té una plantilla «construïda per jugar el play-off, tot i que les coses els estan sortint malament». El tècnic dels alacantins, preveu «un partit molt dur i complicat perquè tots dos equips ens hi juguem molt». Mentrestant els alacantins arriben amb les baixes del sarrianenc Chechu Flores, el porter Chema, Nieto i de l'exjugador del Girona Omgba. En canvi, tornen a la llistsa Javi Flores i Checa. També viatja el darrer fitxatge Delgado (Mestalla). El lateral de Sils, Albert Dalmau, format al Barça, serà titular.

D'altra banda, a la mateixa hora del Llagostera-Hèrcules i al camp annex els juvenils del Palamós (líder) i el Llagostera s'enfrontaran a la categoria Preferent.