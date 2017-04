Les portes de la Champions s'obren a Isco

El Santiago Bernabéu acull un duel de gegants, un Madrid-Bayern que, d'entrada, pinta de color blanc després de l'1-2 de l'anada. Els madridistes tenen la mida presa als alemanys, al qual té a les cordes després del 1-2 de l'anada, i ja els van eliminar camí de la vuitena, la novena i la desena Copa d'Europa.

Mai una lesió pot ser un alleujament per a un tècnic però la veritat és que la baixa de Gareth Bale, per les molèsties al soli de la trobada de Munic, evita el compromís a Zidane de triar entre el gal·lès i el jugador en millor moment de la seva plantilla: Isco. Després de l'exhibició de futbol i lideratge del malagueny a El Molinón, fa caure la porta de la titularitat en una competició en la que la seva aparició aquest curs ha estat mínima. Només 77 minuts.

La bona notícia per el tècnic del Bayern, Ancelotti, la representa el retorn de Robert Lewandowski, a punt per a una nova lluita amb Sergio Ramos. Amb Lewandowski a la gespa augmenta el poder ofensiu del Bayern i més fa molt més variable en atac al seu equip gràcies a la seva mobilitat, especialista en generar desequilibri en qualsevol defensa. Tot apunta que el sacrificat serà Thomas Müller, que ha tingut molts problemes aquesta temporada en què va passar per un llarg divorci amb el gol. Tot i la dificultat de remuntar l'1-2, el Bayern ha aterrat a Madrid disposat a firmar l'heroica.