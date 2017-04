Almagro i Carreño guanyen a Montecarlo

Nicolás Almagro va accedir aquest dilluns a la segona ronda del torneig de tenis de Montecarlo en vèncer, per 4-6, 6-3 i 6-1, l'eslovac Martin Klizan. En una hora i 57 minuts va resoldre el pas a la següent fase el jugador murcià, de 31 anys. Pablo Carreño (foto), per la seva banda, també va certificar ahir el seu pas a la segona ronda del torneig guanyant per un ajustat 7-6 (0), 6-7 (4) i 6-3, a l'italià Fabio Fognini. Guillermo García-López, en canvi, va perdre per 1-6, 6-3 i 6-4, contra el francès Adrian Mannarino.