El Madrid remunta al temps extra per ser a les semifinals de la Champions

Cristiano Ronaldo va tornar a emergir i, amb dos gols polèmics a la pròrroga, en què va completar un nou hat-trick per a la seva carrera, va treure del mal pas el Reial Madrid per classificar-lo per a les semifinals davant un Bayern de Munic que va vendre molt cara la seva pell i només va veure's superat quan va haver d'afrontar el temps extra amb un home menys per l'expulsió d'Arturo Vidal.

Des del xiulet inicial el Bayern va fer honor al seu potencial i al seu orgull i es va apoderar de la pilota i del partit a la recerca de la remuntada, com havien promès els seus jugadors. El plantejament del Reial Madrid, a més, li va concedir un gran avantatge per les bandes amb les dobles parelles Lahm-Robben i Alaba-Ribery. La seva valentia va inquietar notablement el quadre de Zidane, que es veia perillosament desbordat de forma reiterada. Marcelo va evitar el gol de Thiago als 9 minuts i Arturo Vidal va enviar alt en magnífica posició.

Els primers vint minuts van ser un monòleg dels visitants. Ancelotti guanyava clarament la partida a la pissarra a Zidane. Per la seva fortuna, Lewandowski, la gran amenaça en atac, no passava d'incomodar, molt vigilat per Nacho i Sergio Ramos. A poc a poc el Reial Madrid va començar a despertar i a apropar-se al àrea rival. I ho va fer amb el seu vertigen habitual però li va faltar punteria. Carvajal va donar el primer avís realment important als 26 minuts, dos després Boateng va evitar sota pals un xut de Ramos.

Va ser l'inici d'un tram embogit, amb contínues anades i vingudes. El Bayern, que no va rebutjar l'intercanvi, va escapar amb vida per la falta de precisió en els tirs de Toni Kroos i de Cristiano Ronaldo, que haurien sentenciat l'eliminatòria d'acabar al fons de la porteria.

Al segon temps, la balança es va decantar amb un penal comès per Casemiro. Si al partit d'anada Vidal havia enviat als núvols un llençament que hauria situat el 2-0 al marcador, anit Lewandowski no va fallar. La inquietud de la primera meitat es va convertir en ensurt, patiment, fins i tot agonia. El centre del camp va tornar a quedar-se sense la pilota i el Bayern, encoratjat, no va cessar en el seu assetjament sobre la porteria de Navas.

Zidane va tornar a recórrer a Asensio per intentar recompondre la figura i armar-se millor. Però lliurar la pilota a un equip com el Bayern i protegir-se enrere és símptoma de perill. A 20 minuts pel final, va ser Lucas Vázquez el que va entrar per Isco. Un instant després, Casemiro va penjar la pilota a l'àrea i allà Cristiano Ronaldo va rematar de cap fent pujar l'empat.

Però la tranquil·litat al Bernabéu va durar tan sols un sospir, perquè immediatament el Bayern va penjar la pilota a l'àrea blanca i Sergio Ramos se la va introduir a la seva pròpia porteria en tractar de cedir-la a Keylor Navas. L'eliminatòria quedava igualada. Poc després, amb el partit rumb a la pròrroga, Arturo Vidal, un dels millors jugadors dels bavaresos, va veure la segona targeta groga i va ser expulsat. Era el minut 83.

Al temps extra, el Bayern no va abaixar els braços i va buscar el tercer gol contra un Madrid temerós, que va començar a estavellar-se davant Neuer. Fins que Cristiano Ronaldo, en fora de joc, va rebre una pilota dins l'àrea i va batre el porter germànic. Al segon temps de la pròrroga, el portuguès va culminar una acció personal de Marcelo també en posició dubtosa i Asensio va rubricar la remuntada amb el 4-2 final.