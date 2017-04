«Serà un Sant Jordi celebrat a Catalunya»

Els entrenadors



Luis Enrique, entrenador del Barça, va ironitzar sobre la victòria del seu equip al Santiago Bernabéu al temps de descompte, declarant que guanyar al minut 92 és «una cosa que sol caracteritzar més al rival», però que a ells també els «agrada». «Me'n vaig content pel rendiment de l'equip i la seva lluita fins a l'últim segon, perquè han passat moltes coses en aquest partit. Per a nosaltres era una oportunitat meravellosa i avui serà un Sant Jordi molt celebrat a Catalunya», va dir Luis Enrique en roda de premsa.



El Reial Madrid va jugar una part de la segona meitat amb un menys per l'expulsió de Sergio Ramos, cosa que no va influir perquè el conjunt madridista empatés el resultat. «El Madrid per generar perill no necessita estar amb onze jugadors, perquè té molt potencial amb els seus jugadors», va apuntar Luis Enrique, que va restar transcendència al fet de ser líders en tenir un partit menys que el seu rival. «Ara estem primers, però a ells els falta un partit. Això serà ajustat fins al final. Avui veníem a buscar un resultat i ho hem aconseguit», va manifestar. El tècnic asturià v avalorar el partit de l'argentí Leo Messi, que va marcar dos gols i va ser el gran protagonista del seu equip. «Leo sempre ens genera superioritat al centre i avui hem intentat que participés el màxim possible. Ha participat bastant, sobretot en el primer gol, i en la segona part també ha participat molt. És una gran notícia i hem de fixar jugadors en la seva línia defensiva perquè participi», va confessar.



Finalment, Luis Enrique va evitar parlar de l'àrbitre, que va ensenyar la targeta vermella a Sergio Ramos i va deixar al seu equip amb deu. «No sóc d'arbitrar de nou els partits. Penso que el col·lectiu arbitral necessita ajudes», va concloure.





«No hem merescut perdre»



Zinedine Zidane, entrenador del Reial Madrid, va assegurar en roda de premsa(2-3) que el seu equip no va merèixer perdre i va lamentar que els seus jugadors no poguessin matar el partit. El tècnic francès va declarar que el conjunt blanc, quan jugava amb un futbolista menys per l'expulsió de Sergio Ramos, va pensar que podia marcar el tercer gol. «No dic que no hem tingut cap. La veritat és que empatant amb deu i anar a pressionar a dalt, és perillós. Al final, el paguem. No ho retrec als jugadors, no hem merescut perdre, però el futbol és així», va dir.



Qüestionat per l'actuació arbitral, Zidane no va voler pronunciar-se sobre si Sergio Ramos va merèixer ser expulsat i va afirmar que cal acceptar les decisions dels col·legiats. «Al final l'àrbitre ha decidit treure vermella i cal acceptar-ho. El balanç que fem del partit és que hem tingut l'oportunitat de matar-lo. Hem tingut ocasions de fer gol i és aquí on estem decebuts», va explicar.



«Són molts partits en què tenim ocasions i no fem gols. Al final et castiga una mica perquè davant hi ha un equip que sap jugar i sap fer mal. No tinc res a retreure als meus jugadors, però seguirem. Ahir parlàvem d'això. No canviarà res, potser hi ha una mica més de Lliga. Depèn de nosaltres. Ara seguirem», va apuntar. Sobre el transcurs del partit i les opcions dels dos equips, el tècnic madridista va afirmar que «hi ha hagut ocasions en els dos costats. Amb les oportunitats que hem tingut, hem pogut matar el partit i no ho estem fent. Quina anàlisi es fa d'això? Seguirem treballant i pensar que el canviarem. Cal ser efectiu en el futbol. Quan la tinguis, cal ficar-les», va manifestar Zidane, posant èmfasi a que el seu equip no es va trobar encertat i en les aturades del blaugrana Ter Stegen.



Així mateix, va indicar que el Reial Madrid va perdre una ocasió clara per sumar tres punts, que al seu parer, no haurien estat decisius per sentenciar la Lliga. «Guanyant, perdent o empatant no canviaria res. Però hauria estat millor sumar tres punts. No ho hem aconseguit, cal acceptar que el rival ha guanyat el partit i ja està», va puntualitzat l'entrenador del Reial Madrid.



Finalment, va dir que la derrota contra el Barça «no és fatal» perquè si pensés això, va assenyalar, «deixaria d'entrenar demà mateix». Zidane va tranquil·litzar als seguidors assegurant que tot i haver pedut el liderat, el Reial Madrid encara depèn d'ell mateix per aconseguir la lliga, ja que té un partit menys que el Barça.