El CPA Olot guanya el dotzè campionat europeu i el CPA Girona acaba quart

El CPA Olot s'ha tornat a coronar en un campionat d'Europa de patinatge en grups de xou. L'equip de Ricard Planiol i Esther Fàbrega ha triomfat per dotzena vegada en aquest torneig, a França, en una petita localitat molt propera a Nantes, Mouilleron-le-Captif. El disc "Soc innocent" ha sigut l'últim d'executar-se a la pista del pavelló Vendespace, ple amb 4.500 espectadors, i amb el seu xou, vigent campió de Girona, Catalunya i Espanya, s'ha adjudicat la victòria.

Fins aquell moment el CPA Girona havia estat al podi amb el seu "Esclaus de la riquesa", però es van haver d'acabar conformant amb la quarta posició en el seu segon campionat europeu.

Ha sigut un torneig històric per al patinatge gironí perquè s'acaba amb un or (CPA Olot) i dos bronzes, els aconseguits divendres pel PA Maçanet en grups petits i el CP Bescanó, en juvenils. El pòquer s'ha escapat pels pèls, per la quarta posició d'un CPA Girona que, tot i això, continua a l'elit del patinatge mundial: és el vigent subcampió del món i aquesta temporada només ha sigut superat per l'equip garrotxí als campionats de Girona, Catalunya i Espanya. El proper repte serà ara el mes de setembre al Mundial de la Xina.