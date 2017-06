El fiscal accepta substituir la pena de presó a Messi per una multa

La Fiscalia accepta substituir per una multa de 255.000 euros la condemna de 21 mesos de presó que l'Audiència de Barcelona va imposar al futbolista Lionel Messi per defraudar 4,1 milions d'euros i tampoc s'oposa que se li suspengui l'entrada a la presó, per no tenir antecedents. Segons fonts jurídiques, la Fiscalia es mostra favorable a la suspensió de la pena de presó de Messi i el seu pare en un escrit que va presentar ahir davant la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona, que els va condemnar a 21 i 15 mesos de presó, respectivament, per un frau fiscal de 4,1 milions en els exercicis de 2007, 2008 i 2009.

Després que el Tribunal Suprem confirmés el passat mes de maig la condemna per frau fiscal al futbolista, l'Audiència de Barcelona ha de ara executar la sentència i decidir si substitueix la pena de presó per una multa o, alternativament, si se li suspèn l'entrada a la presó tenint en compte que Messi no té antecedents penals i no ha estat condemnat a més de dos anys. La defensa de Messi i el seu pare ha sol·licitat a l'Audiència que el substitueixi la pena de presó per una multa o, subsidiàriament, que se li suspengui l'entrada a la presó.