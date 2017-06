Victòria de Rossi i caiguda de Viñales al circuit d´Assen

L'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) s'ha retrobat amb la victòria a l'imposar-se al Gran Premi d'Holanda de MotoGP que s'ha disputat al circuit d'Assen i ha augmentat així les seves estadístiques esportives fins a 115 victòries durant un espai de temps que ja és de vint anys i 314 dies.

Rossi ha sapigut gestionar a la perfecció la cursa per vèncer per davant del seu compatriota Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17) i de català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).

Maverick Viñales, líder del mundial abans de la cursa d'Assen i amb problemes durant els entrenaments que l'han relegat a l'onzena plaça, no ha millorat massa al apagar-se el semàfor i al final de la segona volta "només" era desè, el que li allunyava pràcticament de manera irremissible de la lluita pel podi, encara que poc a poc va anar desfent-se de rivals i en la volta set ja era vuitè.



L'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) és ara el nou líder del mundial, amb 115 punts, en no puntuar per caiguda, el gironí Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), amb Rossi tercer a 7 punts i Márquez quart a onze punts.

Tal com ha fet en els entrenaments el francès Johann Zarco no ha fallat a la sortida i després de la seva estela s'ha endut amb ell a Marc Márquez i Valentino Rossi, tot i que al final del primer gir comptava amb sis dècimes de segon d'avantatge.

L'elecció dels pneumàtics seria determinant en el desenvolupament de la carrera i mentre que Rossi ha optat per un compost intermedi davant i dur darrere, el francès, pràcticament amb la mateixa moto, ha muntat compostos tous en les dues rodes i el de Repsol Honda els intermedis.

Aquesta elecció de pneumàtics i l'aparició de la pluja en algun moment de la cursa havien de ser els "factors externs" que podien condicionar d'alguna manera una carrera en què de seguida s'ha format un grup de cap amb Zarco, Márquez, Rossi i l'italià Danilo Petrucci.



Al capdavant, Johann Zarco s'ha mantingut ferm en el liderat seguit com si fossin les seves ombres per Márquez, Rossi i Petrucci, que ja tenien 2,5 segons sobre el grup perseguidor, en què estava Viñales, que a la volta vuit s'ha col·locat setè després de superar a l'italià Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) i rodant tres dècimes de segon més ràpid que el quartet de cap.

Rossi ha superat Márquez a l'apurada de frenada de final de recta al començament de l'onzè gir per posar-se segon i en aquesta mateixa volta Viñales ha superat el britànic Scott Redding (Ducati Desmosedici GP16) per posar-se cinquè i intentar la caça del quartet escapat.

Una volta més tard, en la dotzena, doble cop d'efecte, Rossi supera Zarco i aquest, en un intent de mantenir la plaça s'acaba tocant amb l'italià i ha d'aixecar la moto, moment en el qual també l'ha passat Marc Márquez , que s'ha posat després del rebuf de la Yamaha de l'italià, mentre per darrere Maverick Viñales ha caigut en la variant d'entrada a meta, el que li feia perdre el liderat del mundial en mans dels seus immediats rivals.

Petrucci ha estat el següent protagonista en superar a Márquez per intentar posar-se després del rebuf de Rossi, qui en la setzena volta amb prou feines comptava amb sis dècimes de segon d'avantatge i amb deu voltes per al final res estava decidit, encara que la carrera s'anava quedant sense protagonistes per les caigudes, també, dels anglesos Bradley Smith (KTM RC 16) i Sam Lowes (Aprilia RS GP) i l'espanyol Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16).

A vuit voltes del final els comissaris de pista han començat a mostrar bandera blanca per l'aparició de la pluja en alguns punts que permetia l'entrada dels pilots al seu taller per canviar de moto.

El francès Johann Zarco ha estat el primer a entrar a canviar de moto mentre Rossi aguantava els atacs de Petrucci i l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), que així que ha començat a ploure s'ha crescut i llavors s'han produït una sèrie de passos amb la resta de contendents pel liderat de la cursa, tot i que no han trigat molt a destacar Rossi i Petrucci de Dovizioso i Márquez per dirimir entre ells el vencedor a Holanda.

Rossi ha jugat amb mestria les seves bases per adjudicar-se la victòria 115 de la seva carrera esportiva i la primera de 2017 ja que no vencia un gran premi des de Catalunya el 2016.

Al costat de Rossi al podi han acabat el seu compatriota Danilo Petrucci i el català Marc Márquez.

Aleix Espargaró ha col·locat la seva Aprilia RS-GP en la desena plaça, per davant de la KTM RC 16 del seu germà Pol, amb Esteve "Tito" Rabat (Hona RC 213 V), dotzè i Dani Pedrosa (Repsol Hondda RC 213 V), tretzè.

Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que ha estat un dels pilots que ha entrat a canviar de moto a les voltes finals, ha sucumbit a les condicions meteorològiques i del cap de setmana per concloure en una discreta quinzena plaça, per davant d'Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) i Alex Rins (Suzuki GSX RR).