El xilè Jorge Coihuín, nou tècnic del Ripoll

El futur més immediat del CF Ripoll es comença a aclarir. Un cop aconseguit l'ascens de categoria, passant de Quarta a Tercera Catalana, el president Ramon Serra confirmava la continuïtat de la seva junta directiva. Sembla que la cosa rutlla als despatxos i també s'ha posat fil a l'agulla en la vessant esportiva, després que Serra confirmés qui serà el nou entrenador del primer equip. Es tracta de Jorge Coihuín, un xilè que fa més d'una dècada que és a Europa i que ha treballatal futbol formatiu de clubs com el Reial Madrid, Milan i també el Mònaco. A part, Coihuín ha passat igualment pel Júpiter i la Fundació Marcet, havent dirigit el Gironella femení de futbol sala.

Ramon Serra explicava que Coihuín ja havia estat vinculat amb el Ripoll durant aquesta última temporada passada, però que no ha estat fins que David Zurita ha fet efectiva la seva baixa, que no s'ha acabat de concretar el fitxatge del xilè. La intenció de la directiva és que aquest nou projecte tingui una durada d'uns tres o quatre anys, amb el principal objectiu d'aconseguir, com a mínim, pujar a Segona Catalana. La plantilla de cares al curs vinent tindrà uns cinc jugadors que continuen respecte l'últim any. Un d'ells és el migcampista Ivan Díaz, que serà l'encarregat de capitanejar el projecte des del damunt de la gespa. La representació ripollesa també augmentarà i s'espera que entre cinc i set futbolistes siguin del poble. «Volem estar entre els equips que lluitin per les primeres places», afirmava el president Serra.