Joel González cerca allargar els seus èxits internacionals al Mundial de Corea

Joel González inicia avui la seva participació al Campionat del Món de taekwondo a Muju (Corea del Sud). El taekwondista del Tae Sport de Vilafant va demostrar, fins al 2012, que era el rei absolut en pes mosca (-58 kg) i ara cerca el seu primer gran títol des que va pujar de categoria, ja sigui en gall (-63 kg) o en ploma (-68 kg). A terres coreanes, González sortirà en pes gall a la recerca, també, del que podria ser la seva desena medalla internacional de prestigi. Sense comptar Opens, Grans Premis o Campionats d'Espanya, el vilafantenc i figuerenc ha guanyat nou metalls de calibre en els últims set anys: cinc d'or, una de plata i tres de bronze repartides entre Jocs Olímpics, Mundials, Europeus i Jocs Europeus. Sense dubte, el primer lloc a Londres 2012 i el tercer a Rio 2016, en els Jocs Olímpics, han estat els que més ressò li han generat.

El doble medallista olímpic s'ha dosificat d'allò més i, des de Brasil, l'agost passat, només ha competit en el Campionat d'Espanya Universitari i a la Copa President de Grècia.

Acostumat a jugar-s'ho tot en un sol dia, en aquest Mundial els combats es dividiran en 48 hores i per optar a l'or haurà de guanyar entre sis i set rivals. Aquest Mundial –el cinquè que hi participa després del de Dinamarca, Corea, Rússia i Mèxic– es presenta a priori amb un camí accessible per pujar al podi, ja que rivals amb qui es va trobar en els darrers Jocs Olímpics, com la revelació jordana Ahmad Abughaush, el coreà Dae Hoon Lee, el turc Tazegul o el mexicà Gutiérrez competiran en una altra categoria.

A més de pujar en el calaix, la voluntat de l'empordanès, de 27 anys, és sumar punts per a classificar-se pels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, el seu últim gran repte abans de la retirada, quan en tingui 30.