El gironí Robert Baserba s'imposa en el Campionat del món de BTT de veterans

Robert Baserba és l'exemple que mai és massa tard per aconseguir alló que un es proposa, fins i tot convertir-se en campió del Món de BTT de veterans. Aquest cicclista d'Agullana de 66 any ho va aconseguir la setmana passada a Vallnord (Andorra) després d'imposar-se en la cursa de cross country en que van participar 14 corredors màsters d'entre 65-69 anys. La prova es va constava de diverses voltes en un recorregut de 4'5km de gran exigència física i tècnica amb constants desnivells situat a 2.000 metres d'alçada a l'estació d'esquí de Pal que en alguns trams tenia ascensions superiors al 20%.

La dificultat va ser tanta que «a la segona volta vaig patir un mareig que gairebé m'obliga a abandonar, però per sort em vaig recuperar després. A 200 metres de la sortida ja hi havia una pujada inclinada com el sostre d'una casa que feia pujar les pulsacions de cop». «Hi havia dos o tres trams molt complicats», reconeix Baserba que és conscient que en una competició d'aquesta importància cal assumir riscos, especialment en els descensos, i apunta que «et pots fer molt de ma, però no s'ha de tenir por».

Amb aquest triomf el ciclista agullenc arrodoneix una gran temporada en que havia guanyat l'Estatal per tercer cop consecutiu i de retruc també li permet treure's l'espina que tenia clavada des del Mundial de l'any passat a Itàlia, en que una errada el va deixar sense victòria.

Un any més, i després de preparar-se a consciència, Robert Baserba es mostra molt satisfet i assegura que «guanyar costa molt, la gent no acaba de fer-se la idea de l'esforç que hi ha darrere, encara que també t'ha d'acompanyar la sort. Has de conèixer bé el traçat i estar bé perquè la bicicleta de muntanya és una disciplina amb constants canvis de ritme. Pots estar una hora sense treure les mans del manillar ni per beure aigua».

En aquesta edició la competició tenia una dificultat afegida, i és que a diferència d'anys anteriors la prova es va avançar dos mesos, pel que els corredors van tenir menys temps per entrenar el que «implica anar amb quilòmetres de menys perquè ara a l'agost és quan fas una preparació més intensa. Jo entreno sol, i per sensacions».

La gesta és encara més excepcional quan se sap que Baserba va començar a anar en bicileta fa només sis anys quan li va proposar fer els 800 quilòmetres de la Transpyr entre Roses i San Sebastià. Ara afronta el futur amb la mirada posada en gunyar el Campionat d'Espanya per quart cop consecutiu a Castello de la Plana.