La potència de Marcel Kittel no troba rival al Tour

Marcel Kittel (Quick-Step) ha firmat la seva segona victòria al Tour de França i s'ha imposat amb claredat a l'esprint de la sisena etapa. El velocista alemany ha estat el més ràpid en l'arribada de Troyes i ha superat a Arnaud Démare (FDJ) i André Greipel (Lotto).



La calma ha tornat al Tour després de la primera etapa de muntanya, guanyada brillantment per l'italià Fabio Aru (Astana) i on Chris Froome (Sky) es va enfundar el maillot groc de líder.



La jornada d'avui, totalment plana, ha servit per donar protagonisme a una escapada formada per Perrig Quemeneur (Direct Energie), Frederik Backaert (Wanty) i Vegard Stake Laengen (UAE). El pilot els ha mantingut sota control i els ha atrapat com i quan ha volgut. Sense més novetats, l'arribada massiva, sense Cavendish i Sagan, ha estat el destí final de l'etapa.



André Greipel i Arnaud Démare semblaven tenir avantatge per la part dreta de la calçada, però per l'esquerra, ha entrat com un obús Marcel Kittel, que amb facilitat i demostrant que és el millor velocista de la carrera ha aixecat els braços per firmar el primer doblet d'aquest Tour 2017. Chris Froome segueix com a líder.





Le top 10 de l'étape / Stage 10 classification #TDF2017 pic.twitter.com/geZkbbIZW8 — Le Tour de France (@LeTour) 6 de juliol de 2017