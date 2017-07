Rigoberto Uran guanya una etapa tan caòtica com brillant

El ciclista colombià Rigoberto Uran (Cannondale) ha guanyat de manera brillant la novena etapa del Tour de França. Els 181 quilòmetres entre Nantua i Chambéry es podrien definir amb una paraula, ciclisme. Atacs, caigudes, tensió, alegria, tristesa, suor i llàgrimes. L'esport de les dues rodes en la seva essència més pura. Una etapa de les que fan afició, tan caòtica com sensacional.



El colombià Uran s'ha apuntat la victòria per centímetres, al rematar a l'esprint en un grup reduït format per Chris Froome (Sky), Fabio Aru (Astana), Jakob Fuglsang (Astana), Romain Bardet (Ag2r) i Warren Barguil (Sunweb). El líder del Tour, Froome, ha mantingut el maillot groc, però ha vist com l'atacaven per totes bandes i no podia ensenyar la superioritat a la que ens té acostumats.



Els set ports de muntanya de la jornada reina d'aquesta edició del Tour han deixat moltes víctimes. A la línia d'arribada, entre els 6 escollits hi faltaven tres noms claus, Nairo Quintana (Movistar), Alberto Contador (Trek) i Richie Porte (BMC). El més perjudicat dels tres ha estat l'australià de BMC. Porte ha patit una dura caiguda en el descens del Mont du Chat i ha estat evacuat en ambulància.





Uran l'emporte après un sprint énorme ! / Uran wins after an incredible sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/18oo9qdQUB — Le Tour de France (@LeTour) 9 de juliol de 2017

L'espanyolha explotat a l'ascensió final i s'ha deixat més de quatre minuts a la línia d'arribada. Adéu al Tour. Per últim,ha confirmat els pitjors pronòstics. Córrer el Giro d'Itàlia és una llosa massa gran per les seves cames i ha perdut més d'un minut a la meta.Abans de que els esdeveniment s'acceleressin, una granha protagonitzat la primera part de jornada. Com és habitual, Sky els ha controlat, però un element sorpresa ha aparegut per rebentar el Tour de França.i s'ha llançat a tomba oberta en el descens del Col de la Biche, el primer HC d'aquesta edició de la Grande Boucle. L'acció ha arribat baixant, i no pujant.El ritme de l'equip de Bardet i el sòl humit han propiciat talls i caigudes. En una d'elles, el gran gregari de Froome,s'ha vist obligat a abandonar. També han anat al terra Alberto Contador, Jesús Herrada (Movistar) o Rafal Majka (Bora), entre altres.el grup per arribar al port decisiu, el, amb les energies molt justes.A les seves rampes,i l'italià Fabio Aru, en un gest poc honorable, ha atacat. El maillot groc s'ha aconseguit recuperar i després de contestar còmodament als atacs de, ha decidit prendre responsabilitats i atacar ell mateix. El seu canvi de ritme ha eliminat definitivament Quintana i Contador, que han entrat en crisi.Els pocs que han pogut seguirhan coronat junts i a la baixada ha tingut lloc la desgràcia., emportant-se també a Dan Martin (Quick-Step). Froome, Aru, Bardet, Urán i Fulgsang han seguit endevant i han aconseguit caçar a un, que venia de l'escapada de 40 unitats. A l'esprint final, el colombià, que ha celebrat la victòria erròniament.El Tour ha viscut una jornada èpica, de les que queden guardades a la memòria, però també ha perdut a dos grans noms per la general,. Tot i això, la part positiva és que Aru i Bardet han demostrat que poden, com a mínim, espantar i plantar cara al gran dominador del Tour de França i líder actual,